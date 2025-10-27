Маленькая, да удаленькая. Почему крымская хамса мельчает и не ходит косяком

В Крыму началась путина. Рыбаки ушли в море за хамсой, керченские торговцы первыми выложили на прилавки свежий улов, покупатели жалуются на подросшие цены. Килограмм «народной» крымской рыбы сейчас стоит 550−600 рублей.
Пора скосячиваться?
Подешевеет ли хамса — а есть сведения о снижении ее стоимости в ноябре в два и более раза, утверждать трудно. Это зависит не только от того, какой будет путина. Обычно часть улова «уходит» за пределы полуострова, в том числе и на переработку. Если его будет выгоднее сбыть в других регионах, переизбытка рыбы и последующего падения цен ждать не стоит.
До массового хода хамсы еще недели две. Чем холодней, чем ниже температура в море — тем быстрее формируются косяки рыбы. Кстати, есть даже специальный термин, который, впрочем, ученые используют нечасто: «скосячиваться». Уже при температуре воды в 14 градусов хамса старается держаться рядом с себе подобными, а при 10−11 градусах сбивается в плотную «армию».
Следует анчоус европейский — таково научное название хамсы, по своим миграционным путям — от мест нагула к местам зимовки. Многолетние наблюдения за ними проводили специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («АзНИИРХ»). Следуют косяки к Керченскому проливу, заходят туда — и следуют в Черное море. Как отмечал заведующий лабораторией водных биологических ресурсов Владислав Шляхов, первой в путешествие отправляется самая… жирная хамса, нагулявшая «подкожные запасы» и готовая к зимовке. Сигналом для старта служит резкое, пусть даже кратковременное, снижение температуры воды. Но случаются годы, когда осеннее тепло держится долго. Рыбы не держатся вместе, они активны и быстро двигаются. Тогда миграция растягивается. Ну, а рыбакам уловы достаются скромные.
За 9 месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в Черном и Азовском море было уже выловлено 12,6 тысяч тонн хамсы.
Сейчас хамса остается одним из основных промысловых видов рыб. Рост ее популяции — как и других морских обитателей — зависит от того, насколько благоприятные условия сложились в конкретный отрезок времени.
Не до жиру, быть бы живу.
«В целом, изменения климата в сторону потепления для хамсы благоприятно, это вид теплолюбивый, — рассказала “АиФ-Крым” ведущий научный сотрудник отдела ихтиологии Федерального исследовательского центра “Институт биологии южных морей им. Ковалевского” РАН (ФИЦ ИнБЮМ), кандидат биологических наук Евгения Карпова. — В то же время существуют такие факторы, как перелов, загрязнение среды обитания — вспомнить хотя бы разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Это может стать негативными факторами для вида. Хамсы в какие-то годы довольно много, в другие — мало. Но в последние годы явно ощущается влияние перелова. И с этим связано измельчание рыбы: хамса ловится гораздо меньших размеров, чем несколько десятилетий назад».
И дело не в том, подчеркнула ихтиолог, что рыба просто не успевает вырасти. Крупные особи легче попадаются в тралы и сети. А потомство дают особи, у которых небольшие размеры «прописаны» уже на генетическом уровне: получается, для выживания выгодны быть маленькими. И это характерно практически для всех наших промысловых видов — все эти рыбы мельчают.
Между прочим, ворчание крымских старожилов о том, что во времена их молодости любимая рыба была не только крупнее, но и жирнее, не обосновано. Нынешние экологические условия, в том числе потепление, способствуют повышению жирности хамсы. А вот шпрот — холодолюбивая рыба, напротив, «худеет».
Не только люди и глобальные климатические изменения влияют на состояние вида. Но и другие живые организмы: например, гребневик вида мнемиопсис, чья родина — Атлантический океан. В Черное море он попал 80-х годах прошлого века, и наделал немало бед, подъедая кормовую базу рыб, уничтожая их икру. На численность хамсы он повлиял. Сейчас его аппетиты сдерживает другой вселенец — гребневик берое, питающихся мнемиопсисом. Установилось определенное равновесие, хотя мнемиопсис продолжает выедать икру и личинок рыб.
Сейчас достоверно оценить состояние популяции хамсы и других рыб у ученых нет возможности, поскольку требуется систематическая работа с выходом в море. А это пока затруднительно. Примерные же оценки, на основе которых определяются квоты на вылов, могут отличаться от реального положения дел.
Хамса, пояснила Евгения Карпова, вид короткоцикловый, рыба живет всего несколько лет, и восстановление популяции проходит довольно быстро. Сейчас хамсы довольно много. Но стоит помнить, что устойчивость вида не беспредельна.