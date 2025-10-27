Маленькая, да удаленькая. Почему крымская хамса мельчает и не ходит косяком

Подешевеет ли хамса — а есть сведения о снижении ее стоимости в ноябре в два и более раза, утверждать трудно. Это зависит не только от того, какой будет путина. Обычно часть улова «уходит» за пределы полуострова, в том числе и на переработку. Если его будет выгоднее сбыть в других регионах, переизбытка рыбы и последующего падения цен ждать не стоит.