В Саратовской области производитель автозапчастей оптимизирует работу

Производитель автозапчастей «Резинотехника» в Саратовской области начал внедрять инструменты бережливого производства по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Оптимизацию проводят на участке по выпуску сальников из фтористой резины. На различных этапах производства выполняется детальный производственный анализ, который позволит выявлять проблемы, своевременно на них реагировать и минимизировать потери. На участке очистки и покраски металлокаркасов были прекращены перемещения оператора мойки и сушки благодаря установке специальных склизов между соседними участками. Также идет активная работа по внедрению инфоцентров, которые помогут визуализировать работу участков предприятия.
«Отдельное внимание мы уделяем развитию персонала. Для этого мы внедряем матрицу компетенций. Это отличный инструмент управления кадрами. Он помогает увидеть зоны роста сотрудников, выстроить процесс аттестации персонала и упростить процедуру найма. Этот же инструмент поможет развить систему наставничества на нашем предприятии», — подчеркнула руководитель отдела кадров компании «Резинотехника» Алена Абрамова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.