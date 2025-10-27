В Саратовской области производитель автозапчастей оптимизирует работу

Оптимизацию проводят на участке по выпуску сальников из фтористой резины. На различных этапах производства выполняется детальный производственный анализ, который позволит выявлять проблемы, своевременно на них реагировать и минимизировать потери. На участке очистки и покраски металлокаркасов были прекращены перемещения оператора мойки и сушки благодаря установке специальных склизов между соседними участками. Также идет активная работа по внедрению инфоцентров, которые помогут визуализировать работу участков предприятия.