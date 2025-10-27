Минздрав объяснил, почему не стоит паниковать из-за очередей в больницах и «нового вируса»

В Министерстве здравоохранения оперативно прокомментировали эти слухи. Специалисты отметили: острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), передающиеся воздушно-капельным путём, имеют сезонный характер. Осенью, с понижением температуры, уровень заболеваемости закономерно возрастает. По наблюдениям врачей, начало сезона простудных заболеваний обычно приходится на конец августа — сентябрь, а в этом году сезон сдвинулся на последние дни октября. То есть никакой аномалии нет.