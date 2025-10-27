Минздрав объяснил, почему не стоит паниковать из-за очередей в больницах и «нового вируса»

Официальная позиция Минздрава.
В Министерстве здравоохранения оперативно прокомментировали эти слухи. Специалисты отметили: острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), передающиеся воздушно-капельным путём, имеют сезонный характер. Осенью, с понижением температуры, уровень заболеваемости закономерно возрастает. По наблюдениям врачей, начало сезона простудных заболеваний обычно приходится на конец августа — сентябрь, а в этом году сезон сдвинулся на последние дни октября. То есть никакой аномалии нет.
Болезнь может проявляться по-разному: у одних это кашель, чихание, насморк и повышение температуры, у других — расстройство желудочно-кишечного тракта, включая рвоту и диарею. Это объясняется особенностями циркулирующих вирусных штаммов — течение болезни действительно может отличаться у разных людей.
Минздрав особо подчеркнул: одновременного всплеска и бактериальных, и вирусных инфекций не наблюдается. В микромире действует принцип конкуренции, когда одни микроорганизмы не дают другим активно размножаться.
Считать нынешний сезонный всплеск болезней проявлением новой мутации коронавируса, по словам специалистов, абсолютно неправильно. На сегодняшний день COVID-19 стал обычной респираторной инфекцией, а эпидемическая ситуация по нему в Узбекистане стабильная.
В медицинских учреждениях страны созданы все необходимые условия для лечения острых респираторных инфекций, запас лекарств и койко-мест поддерживается на нужном уровне. Эпидемиологическая ситуация постоянно контролируется.
В Министерстве здравоохранения создан специальный штаб с участием ведущих эпидемиологов, учёных, представителей санитарно-эпидемиологического комитета и специалистов по охране материнства и детства из всех регионов страны.
В министерстве рекомендовали родителям при первых признаках заболевания у детей своевременно обращаться к семейному врачу, а не заниматься самолечением или паникой.
«В целом эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабильная. Поэтому причин для беспокойства нет», — заключили чиновники.