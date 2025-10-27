Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года

Большие выходные ждут белорусов в ноябре 2025.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Впереди большие выходные», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что белорусы 7 ноября (дата выпала на пятницу в 2025 году) будут отмечать День Октябрьской революции. Указанный праздник в Беларуси является официальным выходным днем. Это значит, что у белорусов в ноябре будут трехдневные выходные: с 7 по 9 ноября.

Кстати, большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.

Тем временем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.

А еще Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.