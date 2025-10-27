Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Впереди большие выходные», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что белорусы 7 ноября (дата выпала на пятницу в 2025 году) будут отмечать День Октябрьской революции. Указанный праздник в Беларуси является официальным выходным днем. Это значит, что у белорусов в ноябре будут трехдневные выходные: с 7 по 9 ноября.
Кстати, большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.
Тем временем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.
А еще Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.