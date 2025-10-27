Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года

В ведомстве обратили внимание, что белорусы 7 ноября (дата выпала на пятницу в 2025 году) будут отмечать День Октябрьской революции. Указанный праздник в Беларуси является официальным выходным днем. Это значит, что у белорусов в ноябре будут трехдневные выходные: с 7 по 9 ноября.