В школе № 3 чеченского села Новые Атаги прошла ярмарка-бал

На ярмарке дети и подростки представили разнообразные поделки, также были организованы художественные и кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны и интерактивные площадки. На сцене одного из залов гостям представили яркие выступления: музыкальные номера, театрализованные сценки, тематические танцы и поэтические чтения. Особое место занимал бал «Сказочная осень», где ребята, одетые в яркие костюмы и сценические наряды, создавали атмосферу волшебства и праздника. Помимо этого, состоялись занятия по рукоделию, конкурсные программы для детей и взрослых.