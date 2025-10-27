В школе № 3 чеченского села Новые Атаги прошла ярмарка-бал

Ярмарка-бал «Сказочная осень» состоялась 20 октября в школе № 3 села Новые Атаги Чечни по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Шалинского муниципального района.
На ярмарке дети и подростки представили разнообразные поделки, также были организованы художественные и кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны и интерактивные площадки. На сцене одного из залов гостям представили яркие выступления: музыкальные номера, театрализованные сценки, тематические танцы и поэтические чтения. Особое место занимал бал «Сказочная осень», где ребята, одетые в яркие костюмы и сценические наряды, создавали атмосферу волшебства и праздника. Помимо этого, состоялись занятия по рукоделию, конкурсные программы для детей и взрослых.
Ярмарка стала площадкой для вовлечения родителей и местных жителей, что способствует укреплению связей и формированию единого школьного и территориального сообщества. Семьи активно участвовали в подготовке и проведении мероприятия, это укрепляло их партнерство с школой, а также показало важность совместных усилий в воспитании подрастающего поколения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.