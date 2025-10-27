В Саянске завершился капитальный ремонт детского сада «Брусничка»

В Саянске завершился капитальный ремонт детского сада № 21 «Брусничка». Работы по восстановлению социального учреждения проводились с 2023 года. На это выделили более 217 миллионов рублей. В дошкольном учреждении был провели масштабные работы для создания современных условий воспитания детей.