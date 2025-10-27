В Саянске завершился капитальный ремонт детского сада «Брусничка»

В Саянске завершился капитальный ремонт детского сада № 21 «Брусничка». Работы по восстановлению социального учреждения проводились с 2023 года. На это выделили более 217 миллионов рублей. В дошкольном учреждении был провели масштабные работы для создания современных условий воспитания детей.
— Капремонт улучшил инженерную инфраструктуру, поэтому теперь детский сад соответствует всем нормам безопасности, энергоэффективности и комфорта. Воспитанники смогут получать качественное дошкольное образование в благоприятной обстановке, — подчеркнул министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.
Полностью обновлены все внутренние системы жизнеобеспечения: водоснабжение, канализация, отопление и вентиляцию. Отремонтирована и электропроводка. Специалисты восстановили крышу и установили новые окна.
Внутри здания полностью обновили пол, изменили планировку, отделали стены и проемы. Также установили современную электросистему. На прилегающей территории установили ограждение и высадили растения.
Также в рамках общего плана ремонта с Министерством Иркутской области обсуждается вопрос обновления фасада здания в рамках национального проекта «Семья».