Краевой Минтранс и Госавтоинспекция проверили таксистов в аэропорту Перми

В краевом ведомстве сообщили об остановке 15 автомобилей такси за различные нарушения. В число вошли: отсутствие цветографической схемы «шахматка» на кузове, контрастной полосы на из красных и белых квадратов шириной от 15 до 25 см, фонаря такси оранжевого цвета на крыше.