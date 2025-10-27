Краевой Минтранс и Госавтоинспекция проверили таксистов в аэропорту Перми

Краевые власти совместно с полицией проверили организацию перевозок пассажиров с использованием услуг такси. Работу таксистов проверили в зоне международного аэропорта «Пермь».
В краевом ведомстве сообщили об остановке 15 автомобилей такси за различные нарушения. В число вошли: отсутствие цветографической схемы «шахматка» на кузове, контрастной полосы на из красных и белых квадратов шириной от 15 до 25 см, фонаря такси оранжевого цвета на крыше.
Среди водителей также выявили тех, кто осуществлял перевозку пассажиров без специального разрешения. Виновных в допущенных нарушениях привлекли к административной ответственности. В министерстве транспорта намерены проводить рейды на регулярной основе.
В конце сентября на улицах Перми провели масштабный рейд «Такси», также направленный на пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок легковым автотранспортом.