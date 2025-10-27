30 пьяных водителей остановили в Иркутске и районе за минувшие выходные

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области, всего инспекторы выявили более 500 нарушений правил дорожного движения. В двух случаях водители перевозили запрещенные вещества. Три автолюбителя подделали водительские права. Более 15 человек были за рулём без водительского удостоверения.