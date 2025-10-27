30 пьяных водителей остановили в Иркутске и районе за минувшие выходные

IrkutskMedia, 27 октября. В Иркутске и районе госавтоинспекторы провели профилактические рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения управления машинами в нетрезвом виде. За минувшие выходные правоохранители остановили более 30 пьяных водителей, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования. Автомобилистов отстранили от управления транспортом.
Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области, всего инспекторы выявили более 500 нарушений правил дорожного движения. В двух случаях водители перевозили запрещенные вещества. Три автолюбителя подделали водительские права. Более 15 человек были за рулём без водительского удостоверения.
Госавтоинспекторы также уделяют внимание и другим видам правонарушений.
Правоохранители напоминают, что управление автомобилем в пьяном виде влечёт за собой лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также административный штраф в размере 45 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее агентство сообщало, что Нижнеилимский районный суд приговорил четверых мужчин из Железногорска-Илимского к обязательным работам и лишил их права управлять транспортными средствами. Все они повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на ранее полученные административные наказания за то же нарушение.