В Краснодаре у всех операторов пропал мобильный интернет

Особенно остро проблема ощущается в Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе и Новороссийске — крупных городах края, для которых стабильный интернет является основой повседневной жизни.
Согласно данным сервиса Сбой.РФ, 27 октября лидирующее количество жалоб на нестабильное соединение поступило именно из Краснодарского края. Абоненты всех основных операторов — МТС, Теле2, Билайн, МегаФон и Yota — столкнулись с серьезными перебоями. Кроме того, у многих пользователей возникли проблемы с мессенджерами, в частности WhatsApp, на который приходится около половины всех запросов. Местные власти отмечают, что частые сбои мобильной связи связаны с возросшим числом беспилотных атак на регион.
Жители края заявляют, что отсутствие Интернета мешает работе, учебе, заказу такси и оплате товаров с помощью мобильных терминалов, делая их гаджеты почти бесполезными без подключения к сети.