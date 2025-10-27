В Краснодаре у всех операторов пропал мобильный интернет

Согласно данным сервиса Сбой.РФ, 27 октября лидирующее количество жалоб на нестабильное соединение поступило именно из Краснодарского края. Абоненты всех основных операторов — МТС, Теле2, Билайн, МегаФон и Yota — столкнулись с серьезными перебоями. Кроме того, у многих пользователей возникли проблемы с мессенджерами, в частности WhatsApp, на который приходится около половины всех запросов. Местные власти отмечают, что частые сбои мобильной связи связаны с возросшим числом беспилотных атак на регион.