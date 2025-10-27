Ричмонд
Два поселка упразднят в Нижегородской области в 2026 году

С карт исчезнут поселок станции Лесогорск и сельский поселок Пиштань.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области в 2026 году упразднят сразу два поселка. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Так, существование прекратит поселок станции Лесогорск, который входил в состав административно-территориального образования рабочий поселок Лесогорск Шатковского округа.

Кроме того, упразднению подлежит сельский поселок Пиштань, входивший в административно-территориальное образование Старорудкинский сельсовет Шарангского округа. Соответствующие законы уже приняты властями и вступят в силу с 1 января 2026 года.

В департаменте добавили, что за 2025 год с карты Нижегородской области исчезла деревня Пестряково. Она являлась частью административно-территориального образования Бриляковский сельсовет Городецкого округа.