Тысячи самозанятых зарегистрировались в Ростовской области в течение 2025 года

Количество самозанятых выросло в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали увеличение количества самозанятых специалистов. Об этом можно судить по данным Федеральной налоговой службы.

По состоянию на 30 сентября 2025 года, в регионе оказались зарегистрированы 426,4 тысячи человек, зафиксировавших статус самозанятости и применяющих в связи с этим специальный налоговый режим.

Уточняется, что из общего количества самозанятых 404,6 тысячи человек — физические лица, 21,8 тысячи — индивидуальные предприниматели.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года самозанятыми на Дону числились 402,2 тысячи человек. По количеству таких работников Ростовская область была и все еще остается на втором месте в ЮФО.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году. Условия в рамках эксперимента позволяют платить налог по сниженной ставке.

