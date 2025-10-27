Тысячи самозанятых зарегистрировались в Ростовской области в течение 2025 года

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали увеличение количества самозанятых специалистов. Об этом можно судить по данным Федеральной налоговой службы.
По состоянию на 30 сентября 2025 года, в регионе оказались зарегистрированы 426,4 тысячи человек, зафиксировавших статус самозанятости и применяющих в связи с этим специальный налоговый режим.
Уточняется, что из общего количества самозанятых 404,6 тысячи человек — физические лица, 21,8 тысячи — индивидуальные предприниматели.
Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года самозанятыми на Дону числились 402,2 тысячи человек. По количеству таких работников Ростовская область была и все еще остается на втором месте в ЮФО.
Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году. Условия в рамках эксперимента позволяют платить налог по сниженной ставке.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.