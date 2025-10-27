Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской области

Как сообщили в администрации региона, в настоящее время заболеваемость сезонными простудными инфекциями и гриппом не превышает эпидемического порога. Однако более половины заболевших — это дети до 15 лет. А среди детей в возрасте от 3 до 6 лет за прошлую неделю наблюдается рост заболеваемости на 2%.