Омский минстрой анонсировал активное использование БПЛА для контроля строек

Областной министр строительства Александр Рашко рассказал, что на прошедшем заседании общественного совета при его ведомстве обсуждали возможность активнее использовать беспилотники для контроля строительных объектов. Например, ими можно проецировать данные на 3D-модели возводимых зданий.
«Очень нужное направление, для развития которого в минстрое уже создаются необходимые условия», — привела слова Рашко пресс-служба минстроя.
Чиновник уточнил, что дроны могут быть запрограммированы на передачу данные в цифровом формате и проецирование данных на 3D-модели строящихся зданий.
На заседании приняли решение проработать тему включения в ТЗ по строительному контролю применение аэрофотосъемки. Это, конечно, не значит, что уже совсем скоро дроны в итоге начнут активно применяться на каждой стройке в регионе. Также не оговорили, как сейчас может сочетаться работа дронов с режимом безопасности в большинстве регионов России, когда полеты дронов запрещены, либо для них в отдельных случаях делают редкие исключения.
В наше время беспилотники используются при согласовании с силовиками в разных отраслях: на протяженных объектах ЖКХ и энергетики, железных дорогах, для создания карт. Также они полезны для отслеживания случаев браконьерства в охотничьих угодьях.
