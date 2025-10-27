Омский минстрой анонсировал активное использование БПЛА для контроля строек

На заседании приняли решение проработать тему включения в ТЗ по строительному контролю применение аэрофотосъемки. Это, конечно, не значит, что уже совсем скоро дроны в итоге начнут активно применяться на каждой стройке в регионе. Также не оговорили, как сейчас может сочетаться работа дронов с режимом безопасности в большинстве регионов России, когда полеты дронов запрещены, либо для них в отдельных случаях делают редкие исключения.