Эксперт Алексеев: появление болида над Москвой связано с космической активностью

Утром 27 октября в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 06:30 по местному времени. Очевидцы, а также астрономические каналы в социальных сетях высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размерами в 10−20 см, так и фрагментом космического мусора.