На Алтае прошел интенсив по масштабированию бренда для предпринимателей

Особенностью интенсива стало активное участие слушателей: каждый мог представить собственную концепцию продвижения и получить обратную связь непосредственно от экспертов. Были организованы зоны для свободного общения и обмена контактами среди участников. Кроме того, Максим Андреев вместе с консультантами центра «Мой бизнес» провел индивидуальные встречи и консультации по совершенствованию управления бизнесом и улучшению маркетинга.