Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае прошел интенсив по масштабированию бренда для предпринимателей

Эксперты раскрыли механизмы продвижения бизнеса, а также методы увеличения продаж.

Интенсив «Синергия роста: как соединить пиар, маркетинг и коллаборации для реального масштабирования бренда» состоялся 22 октября в центре «Мой бизнес» Алтайского края по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

На встрече основатель популярного бренда «Рускультпром» и пресс-секретарь модного дома IGORGULYAEV Максим Андреев раскрыл участникам механизмы формирования мощного медиаполя и построения эффективной коммуникационной стратегии. Специалист-аналитик и опытный тренер Дарья Буйницкая поделилась проверенными методами увеличения объема продаж и управления командами, основанными на анализе конкретных показателей и реальных примерах.

Особенностью интенсива стало активное участие слушателей: каждый мог представить собственную концепцию продвижения и получить обратную связь непосредственно от экспертов. Были организованы зоны для свободного общения и обмена контактами среди участников. Кроме того, Максим Андреев вместе с консультантами центра «Мой бизнес» провел индивидуальные встречи и консультации по совершенствованию управления бизнесом и улучшению маркетинга.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.