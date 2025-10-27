На Алтае прошел интенсив по масштабированию бренда для предпринимателей

Интенсив «Синергия роста: как соединить пиар, маркетинг и коллаборации для реального масштабирования бренда» состоялся 22 октября в центре «Мой бизнес» Алтайского края по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
На встрече основатель популярного бренда «Рускультпром» и пресс-секретарь модного дома IGORGULYAEV Максим Андреев раскрыл участникам механизмы формирования мощного медиаполя и построения эффективной коммуникационной стратегии. Специалист-аналитик и опытный тренер Дарья Буйницкая поделилась проверенными методами увеличения объема продаж и управления командами, основанными на анализе конкретных показателей и реальных примерах.
Особенностью интенсива стало активное участие слушателей: каждый мог представить собственную концепцию продвижения и получить обратную связь непосредственно от экспертов. Были организованы зоны для свободного общения и обмена контактами среди участников. Кроме того, Максим Андреев вместе с консультантами центра «Мой бизнес» провел индивидуальные встречи и консультации по совершенствованию управления бизнесом и улучшению маркетинга.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.