Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к Киркорову

Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к певцу Киркорову.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания, занимающаяся организацией билетных касс, требует от певца Филиппа Киркорова более 7,6 миллиона рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«В суде зарегистрировано исковое заявление ООО “Культурная служба” к Киркорову Филиппу Бедросовичу», — сказано в материалах.

Сумма иска — 7 миллионов 678 тысяч рублей.

Согласно информации из открытых источников, основная деятельность компании касается концертных залов, театров и так далее, в том числе услуг билетных касс.