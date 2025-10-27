Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к Киркорову

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания, занимающаяся организацией билетных касс, требует от певца Филиппа Киркорова более 7,6 миллиона рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«В суде зарегистрировано исковое заявление ООО “Культурная служба” к Киркорову Филиппу Бедросовичу», — сказано в материалах.
Сумма иска — 7 миллионов 678 тысяч рублей.
Согласно информации из открытых источников, основная деятельность компании касается концертных залов, театров и так далее, в том числе услуг билетных касс.