Омбудсмен предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей

Львова-Белова предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила продумать порядок выдворения из России иностранных граждан, являющихся единственными родителями несовершеннолетних, совместно с детьми.

«Представляется, что административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, в форме самостоятельного контролируемого выезда может отвечать принципу учета наилучших интересов ребенка в корреляции с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства», — говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.

Детский омбудсмен рекомендовала Госдуме РФ проработать вопрос о «порядке совместного выдворения иностранного гражданина, являющегося единственным родителем несовершеннолетних, с детьми».