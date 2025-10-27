Часть улиц Казани перекроют из-за крестного хода

Так, праздничные мероприятия начнутся в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря, где богослужение продолжится в соборе Казанской иконы Божией Матери.
Кроме того, с 19:00 3 ноября улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств. Городские службы окажут полное содействие в организации мероприятия, а правоохранительные органы обеспечат общественный порядок и безопасность верующих.
«Примечательно, что праздник прославления Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября, связан с историческим событием 1612 года, сплотившим представителей разных национальностей и вероисповеданий России ради сохранения нашей Родины. Это же событие послужило причиной установления государственного праздника — Дня народного единства», — подытожил Сарманов.