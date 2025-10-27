Часть улиц Казани перекроют из-за крестного хода

Так, праздничные мероприятия начнутся в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря, где богослужение продолжится в соборе Казанской иконы Божией Матери.