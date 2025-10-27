Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские пособия семьям Ростовской области в ноябре выплатят досрочно

Жителям Дона разъяснили график выплат детских пособий в ноябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Детские пособия семьям Ростовской области выплатят не 3 ноября, а немного раньше — первого числа. Это связано с праздничными днями, поясняют в донском отделении СФР.

1 ноября 2025 года семьи смогут получить сразу несколько видов поддержки:

— пособия на детей до 17 лет и по беременности;

— пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

— ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

— ежемесячную выплату на ребенка военнослужащего по призыву.

Перечисления из средств материнского капитала поступят по графику — 5 ноября. Поддержку работающим родителям, ухаживающих за детьми до 1,5 лет, должны направить 7 ноября.

При этом все досрочные выплаты касаются безналичных банковских переводов. Деньги будут зачисляться в течение всего дня. На почту пособия поступят с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.