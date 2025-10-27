Детские пособия семьям Ростовской области в ноябре выплатят досрочно

Детские пособия семьям Ростовской области выплатят не 3 ноября, а немного раньше — первого числа. Это связано с праздничными днями, поясняют в донском отделении СФР.
1 ноября 2025 года семьи смогут получить сразу несколько видов поддержки:
— пособия на детей до 17 лет и по беременности;
— пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
— ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;
— ежемесячную выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
Перечисления из средств материнского капитала поступят по графику — 5 ноября. Поддержку работающим родителям, ухаживающих за детьми до 1,5 лет, должны направить 7 ноября.
При этом все досрочные выплаты касаются безналичных банковских переводов. Деньги будут зачисляться в течение всего дня. На почту пособия поступят с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.