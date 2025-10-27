В Самарской области назвали средние зарплаты на удаленке

В Самарской области проанализировали число вакансий на рынке труда. Все больше сотрудников предпочитают удаленный формат работы, об этом сообщили в hh.ru.
— По данным сервиса, за девять месяцев текущего года работодатели разместили на 12% больше вакансий удаленного формата. В Самарской области средняя зарплата для таких сотрудников достигла 65,8 тысяч рублей. Медианное предложение за год выросло на 28%, — отметили в сообщении.
По словам экспертов, удаленная работа закрепилась в тройке ключевых факторов при выборе работы. При этом многие компании не спешат переводить всех сотрудников в такой формат.