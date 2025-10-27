В Екатеринбурге показали балет с тифлокомментированием

«В прошлом году мы провели опрос среди наших незрячих зрителей, и они ответили, что им интересно смотреть балет с тифлокомментированием. Для нас это волнительное событие, потому что в опере я вставляю свои комментарии в промежутках между ариями, здесь — только музыка. Я полностью описываю все, что происходит на сцене. Безусловно, я использую балетную терминологию, потому что, если говорить “ходит”, “передвигается”, “протягивает руку”, будет непонятно, что это балет. Это не пантомима, это искусство танца, через которое каждый герой на своем языке движений передает другим участникам спектакля, другим героям свои мысли и чувства», — поделилась тифлокомментатор театра Марина Нестеренко.