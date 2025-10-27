В Екатеринбурге показали балет с тифлокомментированием

Первый на Среднем Урале показ балета «Каменный цветок» в адаптированной версии для незрячих и слабовидящих зрителей состоялся в Екатеринбургском театре оперы и балета. Подобные инициативы способствуют развитию инклюзивной культурной среды и отвечают задачам нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Постановку по мотивам уральских сказов представили 22 октября. Комментарий к «Каменному цветку» готовился более двух месяцев. Чтобы зрители с нарушениями зрения могли смотреть спектакль одновременно с остальными, им выдают специальное оборудование.
«В прошлом году мы провели опрос среди наших незрячих зрителей, и они ответили, что им интересно смотреть балет с тифлокомментированием. Для нас это волнительное событие, потому что в опере я вставляю свои комментарии в промежутках между ариями, здесь — только музыка. Я полностью описываю все, что происходит на сцене. Безусловно, я использую балетную терминологию, потому что, если говорить “ходит”, “передвигается”, “протягивает руку”, будет непонятно, что это балет. Это не пантомима, это искусство танца, через которое каждый герой на своем языке движений передает другим участникам спектакля, другим героям свои мысли и чувства», — поделилась тифлокомментатор театра Марина Нестеренко.
Комментарии можно также слушать через мобильное приложение «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука, спорт». Все происходящее на сцене описывает тифлокомментатор — благодаря этому зрители с особенностями зрения воспринимают хореографию, движения артистов и сценическое действие через звук.
Тифлокомментирование стало важной частью инклюзивной программы театра «Урал Опера Балет». Сегодня направление доступного искусства в театре продолжает системно развиваться. В репертуаре «Урал Оперы» уже восемь адаптированных оперных спектаклей, а к концу 114-го сезона их число увеличится до тринадцати. Следом за «Каменным цветком» будут адаптированы оперы «Кармен», «Морозко», «Травиата», «Князь Игорь» и «Снегурочка».
Инициатива включает не только показы, но и экскурсии с элементами тифлокомментирования. Ранее гости смогли прикоснуться к элементам балетных костюмов, изучить макеты декораций и увидеть эскизы постановки.
