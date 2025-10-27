В Башкирии изменился график выплат пенсий и пособий.

Так, 3 и 4 ноября объявлены выходными, отделение Социального фонда по Башкортостану переведёт выплаты за октябрь раньше — 1-го числа. В этот день деньги поступят тем, кто выбрал безналичное зачисление через банки. Придут единые пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, на ребенка военнослужащего по призыву. Деньги банки перечисляют в течение дня. Через почту пособия будут поступать по обычному графику.
Выплату из материнского капитала на ребёнка до 3 лет семьи получат в привычную дату — 5 ноября. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам выплатят чуть раньше — 7 ноября.
Выплата пенсий через почту также начнется досрочно — 1-го числа, доставка будет производиться по графику работы почтового отделения. Пенсии на банковские счета будут перечислены: 12 ноября, 19 ноября за 21-е число, 20 ноября за 23-е число.