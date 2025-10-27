В Буйнакском районе Дагестана прошел субботник по очистке берегов

Береговую линию источника «Ата-булакъ» расчистили в Буйнакском районе Дагестана в ходе акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Мероприятие состоялось на прибрежной территории водоема в селе Верхнее Ишкарты. Участие в нем приняли ученики-волонтеры Ишкартынской средней школы в сопровождении взрослых, родителей и учителей. Как отметили в министерстве, такие инициативы способствуют не только улучшению экологии, но и воспитанию ответственного отношения к окружающей среде у молодежи.
Ранее сообщалось, что субботник, в процессе которого очистили территорию пляжа «Оазис», состоялся в Махачкале. Помимо работников министерства природных ресурсов и экологии, в нем приняли участие представители различных органов исполнительной власти республики.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.