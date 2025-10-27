В Буйнакском районе Дагестана прошел субботник по очистке берегов

Мероприятие состоялось на прибрежной территории водоема в селе Верхнее Ишкарты. Участие в нем приняли ученики-волонтеры Ишкартынской средней школы в сопровождении взрослых, родителей и учителей. Как отметили в министерстве, такие инициативы способствуют не только улучшению экологии, но и воспитанию ответственного отношения к окружающей среде у молодежи.