В Иркутске микрофинансовая организация незаконно использовала слово «ломбард»

Фирма была исключена из реестра ломбардов Банка России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске организация незаконно использовала слово «ломбард». Прокуратура Октябрьского района установила, что микрофинансовая компания, которая занималась выдачей займос под залог имущества, была исключена из реестра ломбардов Банка России в мае 2025 года.

— Несмотря на это, компания продолжала использовать слово «ломбард» в своём наименовании, что является нарушением закона, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Прокуратура подала в суд иск, требуя от организации изменить наименование. После того, как решение суда вступит в законную силу, ведомство проконтролирует его исполнение.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за выходные жители Приангарья перевели мошенникам 6,3 миллиона рублей.