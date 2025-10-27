В Иркутске микрофинансовая организация незаконно использовала слово «ломбард»

В Иркутске организация незаконно использовала слово «ломбард». Прокуратура Октябрьского района установила, что микрофинансовая компания, которая занималась выдачей займос под залог имущества, была исключена из реестра ломбардов Банка России в мае 2025 года.
— Несмотря на это, компания продолжала использовать слово «ломбард» в своём наименовании, что является нарушением закона, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
Прокуратура подала в суд иск, требуя от организации изменить наименование. После того, как решение суда вступит в законную силу, ведомство проконтролирует его исполнение.
