Лебединое озеро снова появится в Сакском курортном парке

В Саках проводят масштабную реконструкцию курортного парка. О ходе работ рассказала начальник главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совета министров Республики Крым Дарья Попова в эфире телеканала «Крым 24».
Попова сообщила, что по завершении работ посетители смогут увидеть лебединое озеро, которое давно исчезло, а также восстановленные бюветы с минеральной водой, являющиеся знаменитым символом Сакского курорта.
«Это парк, где в свое время было лебединое озеро и бюветы с минеральной водой», — рассказала начальник главного управления по реализации нацпроектов.