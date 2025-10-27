Ричмонд
Лебединое озеро снова появится в Сакском курортном парке

В Сакском парке после реконструкции посетители смогут вновь увидеть давно исчезнувшее лебединое озеро.

Источник: правительство Крыма

В Саках проводят масштабную реконструкцию курортного парка. О ходе работ рассказала начальник главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совета министров Республики Крым Дарья Попова в эфире телеканала «Крым 24».

Попова сообщила, что по завершении работ посетители смогут увидеть лебединое озеро, которое давно исчезло, а также восстановленные бюветы с минеральной водой, являющиеся знаменитым символом Сакского курорта.

«Это парк, где в свое время было лебединое озеро и бюветы с минеральной водой», — рассказала начальник главного управления по реализации нацпроектов.