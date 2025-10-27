ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

Генпрокуратура ранее подала новый иск к Струкову и еще восьмерым ответчикам, он поступил в Пластский городской суд Челябинской области. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков — Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.