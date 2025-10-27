Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 млрд руб выручки предприятий.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости. Генпрокуратура в новом иске к бывшему владельцу «Южуралзолота» (ЮГК) Константину Струкову утверждает, что бизнесмен вывел за границу выручку от деятельности своих российских предприятий в размере более 163 миллиардов рублей, на эти средства приобретены недвижимость, яхты и идет строительство гостиниц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В новом иске Генпрокуратуры, поданном в Пластский горсуд, указывается, что в результате коррупционных нарушений, совершенных в 2006—2007 годах, Струков завладел госпредприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». Полученную прибыль он использовал для создания группы взаимосвязанных компаний ЮГК, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве электроэнергии, ремонте горно-шахтного оборудования, грузоперевозках, управлении недвижимостью, предоставлении гостиничных услуг, сельскохозяйственном производстве. Они расположены в Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском, Краснодарском краях, Хакасии, Крыму, стоимость активов составляет 220 миллиардов рублей.

«Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, что Струков фактически сам владел и управлял предприятиями, но оформил активы и их управление на членов своей семьи и аффилированных лиц.

Часть коррупционных доходов, полученных от эксплуатации подконтрольных структур, Струков направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости и «иного дорогостоящего имущества», которые распределил среди родственников и доверенных лиц, полагают в ГП.

Генпрокуратура ранее подала новый иск к Струкову и еще восьмерым ответчикам, он поступил в Пластский городской суд Челябинской области. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков — Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.