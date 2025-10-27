Новый поезд Нижний Новгород — Саранск совершил первые рейсы

Новый межрегиональный поезд сообщением Нижний Новгород — Саранск совершил свои первые рейсы 26 октября 2025 года. Его пассажирами стали более 100 человек, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД). Новый маршрут был запущен совместно с Куйбышевской магистралью для улучшения качества обслуживания и повышения транспортной доступности между Нижегородской областью и Республикой Мордовия.
Состав курсирует по выходным и праздничным дням, а время в пути составляет около 5 часов. Поезд № 7093/№ 7095 отправляется из Нижнего Новгорода в 07:35 и прибывает в Саранск в 12:41. Обратный рейс № 7094/№ 7096 отправляется из Саранска в 17:10 и прибывает в столицу Приволжья в 22:23.
В составе поезда — комфортабельные вагоны с кондиционерами, биотуалетом и индивидуальными розетками для зарядки. Для первых пассажиров сотрудники АО «ВВППК» организовали лекцию преподавателя ВШЭ об истории железнодорожной почты, а всем участникам подарили специально разработанные открытки. Приобрести билеты можно в приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах.
Ранее сообщалось, что ГЖД показала видео испытаний нового нижегородского поезда «Буревестник».