Новый поезд Нижний Новгород — Саранск совершил первые рейсы

Состав курсирует по выходным и праздничным дням, а время в пути составляет около 5 часов. Поезд № 7093/№ 7095 отправляется из Нижнего Новгорода в 07:35 и прибывает в Саранск в 12:41. Обратный рейс № 7094/№ 7096 отправляется из Саранска в 17:10 и прибывает в столицу Приволжья в 22:23.