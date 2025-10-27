В парке города Облучье Еврейской АО установили освещение

Установку освещения завершили в парке города Облучье Еврейской автономной области. Благоустройство территории ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Облученского городского поселения.
Специалисты провели пробный запуск системы освещения, сбоев в ее функционировании нет. Смонтировали и систему видеонаблюдения, предусмотренную по просьбам жителей. Помимо этого, практически завершено создание пешеходных дорожек из брусчатки во всем парке, формируется сеть дорожек из природного материала, установлена часть малых архитектурных форм, под остальные уже подготовлены площадки.
К концу подошло обустройство ливневых водостоков, естественный уклон территории поможет избежать ее затопления в течение года. Еще на объекте устанавливают металлическое ограждение. Работы ведутся также на площади Русско-Китайской дружбы. Специалисты приступили к замене гранитной облицовки памятника. Особое внимание уделено обновлению танцевальной площадки. На данном этапе рабочие готовят пространство для установки крытой сцены и амфитеатра.
«Этот огромный, красивый, замечательный парк создается в том числе для того, чтобы молодежь смогла проводить здесь время, отдыхать, наслаждаться видом на город. Он станет новой точкой притяжения, в том числе для проведения массовых мероприятий, спортивных состязаний и других культурных событий», — отметил руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Облучье Сергей Максов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.