В парке города Облучье Еврейской АО установили освещение

«Этот огромный, красивый, замечательный парк создается в том числе для того, чтобы молодежь смогла проводить здесь время, отдыхать, наслаждаться видом на город. Он станет новой точкой притяжения, в том числе для проведения массовых мероприятий, спортивных состязаний и других культурных событий», — отметил руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Облучье Сергей Максов.