От фейхоа до мушмулы: какие экзотические фрукты выращивают в Крыму

Крымский полуостров подтверждает статус идеального места для садоводческих экспериментов. Корреспондент «Крымской газеты» побывал в Никитском ботаническом саду, чтобы своими глазами увидеть, какие экзотические фрукты успешно растут на местных террасах и попадают на прилавки.
«Уже в 1825 году здесь собрали одну из крупнейших в Европе коллекций — около 750 сортов. С тех пор мы развиваем это направление, сотрудничаем с регионами России и зарубежья, чтобы создавать новые, устойчивые к крымскому климату сорта», — рассказывает Вадим Корзин, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом плодовых культур.
С конца сентября в саду идет сбор фейхоа — ароматных зеленых плодов со вкусом, напоминающим клубнику, ананас и киви.
«Фейхоа — растение с характером. С одного куста можно получить 20−25 килограммов плодов, богатых йодом. Раньше ее считали сугубо сочинской культурой, но климат ЮБК позволяет успешно выращивать ее и здесь», — отметил Корзин.
Еще один крымский «иностранец» — зизифус, родом из Китая. Дерево выдерживает морозы до −28 градусов, а его плоды мягко снижают артериальное давление.
«У нас три ключевых сорта. “Коктебель” — гигант, плоды по 15−30 граммов. “Конфетный” — маленький, но с исключительным вкусом. Его разбирают питомники именно за вкус», — пояснил ученый.
Кстати, в Крыму растут и другие культуры: азимина, мушмула японская, гранат и оливки.