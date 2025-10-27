От фейхоа до мушмулы: какие экзотические фрукты выращивают в Крыму

«Уже в 1825 году здесь собрали одну из крупнейших в Европе коллекций — около 750 сортов. С тех пор мы развиваем это направление, сотрудничаем с регионами России и зарубежья, чтобы создавать новые, устойчивые к крымскому климату сорта», — рассказывает Вадим Корзин, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом плодовых культур.