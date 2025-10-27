Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перевозчики начали отменять рейсы в Литву и обратно

Дальнейшее решение по поводу границы литовские власти планируют принять на заседании в среду.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Белорусские перевозчики начали отменять автобусные рейсы в Литву и обратно после информации о закрытии границы как минимум до среды, передает корреспондент Sputnik.

Накануне власти Литвы закрыли два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью — «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») с формулировкой «на неопределенный срок».

Перевозчики не спешили отменять рейсы до получения разъяснений, и уже сегодня днем премьер-министр Литвы Инга Ругинене на заседании Комиссии по национальной безопасности сообщила, что дальнейшее решение по поводу границы будет принято в среду.

После заявления Ругиене перевозчики, осуществляющие рейсы по маршруту Беларусь — Литва начали сообщать об отмене ряда рейсов. В частности, по состоянию на 13:30 понедельника перевозчик Ecolines отменил сегодняшний рейс в 15:00 из Минска в Каунас через Вильнюс, а также рейс из Мариямполе в Минск отправлением тоже в 15:00.

Сервис «Атлас» сообщил об отмене рейсов из Гродно в Вильнюс и обратно на 27 и 28 октября.

«Качели» на границе.

На минувшей неделе Литва несколько раз закрывала пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Причиной называлось якобы большое количество метеозондов, которые влияли на работу Вильнюсского аэропорта. По данным СМИ, в общей сложности пострадало почти 14 тысяч пассажиров.

«Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») — два из шести пунктов пропуска, которые оставались работающими после того, как Вильнюс принял одностороннее решение о закрытии ряда контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью.