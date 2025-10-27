Перевозчики начали отменять рейсы в Литву и обратно

После заявления Ругиене перевозчики, осуществляющие рейсы по маршруту Беларусь — Литва начали сообщать об отмене ряда рейсов. В частности, по состоянию на 13:30 понедельника перевозчик Ecolines отменил сегодняшний рейс в 15:00 из Минска в Каунас через Вильнюс, а также рейс из Мариямполе в Минск отправлением тоже в 15:00.