Создана виртуальная модель эпителиальной ткани для прогноза развития опухолей

Как отметили в университете, в ходе численного исследования были выявлены параметры поведения клеточных единиц. Ученые обнаружили, что существует «золотая середина», при которой сохраняется баланс между мобильностью и целенаправленным движением. При избыточной подвижности компоненты ткани теряют организованность. По словам младшего научного сотрудника кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ Максима Бузмакова, деление клеток является одним из процессов, обусловливающих внутритканевую «переупаковку», то есть естественное изменение взаимного расположения клеток при делении, росте или восстановлении тканей. Когда структурные элементы перестают делиться, возникают области с повышенным давлением, нарушается естественное перераспределение нагрузки между соседними элементами. «Без этого механизма физическое напряжение накапливается, что приводит к тяжелым последствиям: при диабете клетки кожи не могут закрывать раны, а в легких образуется рубцовая ткань вместо здоровой. Прекращение деления лишает ее главного инструмента саморегуляции, что постепенно разрушает структуру и функции», — пояснил Бузмаков.