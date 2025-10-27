В Петербурге ищут дворников на зарплату от 75 тысяч

PITER TV сообщает, что с октября этого года зарплата дворников в городе на Неве увеличилась на 6%. Эксперты популярного сервиса провели аналитику, изучив данные прошлого года. Средняя заработная плата уборщиков улиц составляет 63,2 тысячи рублей, но можно зарабатывать больше. Уровень дохода зависит от графика, длительности смен, специфики объектов и сезона. С наступлением холодов ставку повышают. Есть вакансии с зарплатой выше 75 тысяч рублей на руки.
Дворникам, как правило, предлагают график 5/2 с занятостью 7−8 часов. Есть предложения выходить на работу 2/2 и 6/1, но встречаются реже. Большинство работодателей указывает, что опыт не нужен. Выплаты — два раза месяц. Ранее озвучивались зарплаты в индустрии красоты. Уровень дохода за год вырос на 33%.