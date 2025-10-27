В Петербурге ищут дворников на зарплату от 75 тысяч

PITER TV сообщает, что с октября этого года зарплата дворников в городе на Неве увеличилась на 6%. Эксперты популярного сервиса провели аналитику, изучив данные прошлого года. Средняя заработная плата уборщиков улиц составляет 63,2 тысячи рублей, но можно зарабатывать больше. Уровень дохода зависит от графика, длительности смен, специфики объектов и сезона. С наступлением холодов ставку повышают. Есть вакансии с зарплатой выше 75 тысяч рублей на руки.