Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На СВО погибли три бойца из северного района Омской области

Исполняя воинский долг, погибли Дмитрий Притужалов, Евгений Рыбьяков и Павел Бектемиров.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 октября, в Усть-Ишимском районе прошли похороны трех участников СВО. Два из них являлись и его уроженцами.

Скорбную новость сообщила администрация района в своем паблике во «ВКонтакте». Она же уточнила, что один из погибших, Павел Биктимиров, родился в Сургуте, работал там в пожарной части. Уже потом он переехал в деревню Ильчебагу Усть-Ишимского района. Затем он жил в Тевризе, откуда и, подписав контракт 21 декабря 2024 года, отбыл на фронт, где служил стрелком. Погиб 21 января нынешнего года, выполнял боевые задание в ДНР, ЛНР и на территории Украины.

Кроме него чиновники сообщили о 31-летнем Дмитрии Притужалове, его похоронили в Усть-Ишиме. Мужчина родился в деревне Красноярке Кайлинского сельского поселения, окончил Кайлинскую среднюю школу. До участия в спецоперации работал на вахте на Севере.

С 25 сентября 2024 года Притужалов заключил армейский контракт и уехал на службу в зоне СВО, был там рядовым. Погиб же 27 ноября того же года.

Еще один боец это Евгений Рыбьяков, он родился в 1981 году в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района, окончил Усть-Ишимскую среднюю школу. Во время срочной службы в армии участвовал в боевых действиях в Чечне в звании сержанта, командовал танковым экипажем. До ухода на службу по мобилизации в 2022 году (было это уже в первые ее дни) работал разнорабочим. Службу Евгений проходил в звании сержанта, был стрелком мотострелкового взвода. Погиб 19 января этого года.

Администрация района выразила искреннюю поддержку и глубокие соболезнования родственникам погибших.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб омич, член «Справедливой России — За правду», бизнесмен Андрей Добровольский.