На СВО погибли три бойца из северного района Омской области

Еще один боец это Евгений Рыбьяков, он родился в 1981 году в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района, окончил Усть-Ишимскую среднюю школу. Во время срочной службы в армии участвовал в боевых действиях в Чечне в звании сержанта, командовал танковым экипажем. До ухода на службу по мобилизации в 2022 году (было это уже в первые ее дни) работал разнорабочим. Службу Евгений проходил в звании сержанта, был стрелком мотострелкового взвода. Погиб 19 января этого года.