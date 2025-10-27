На СВО погибли три бойца из северного района Омской области

В понедельник, 27 октября, в Усть-Ишимском районе прошли похороны трех участников СВО. Два из них являлись и его уроженцами.
Скорбную новость сообщила администрация района в своем паблике во «ВКонтакте». Она же уточнила, что один из погибших, Павел Биктимиров, родился в Сургуте, работал там в пожарной части. Уже потом он переехал в деревню Ильчебагу Усть-Ишимского района. Затем он жил в Тевризе, откуда и, подписав контракт 21 декабря 2024 года, отбыл на фронт, где служил стрелком. Погиб 21 января нынешнего года, выполнял боевые задание в ДНР, ЛНР и на территории Украины.
Кроме него чиновники сообщили о 31-летнем Дмитрии Притужалове, его похоронили в Усть-Ишиме. Мужчина родился в деревне Красноярке Кайлинского сельского поселения, окончил Кайлинскую среднюю школу. До участия в спецоперации работал на вахте на Севере.
С 25 сентября 2024 года Притужалов заключил армейский контракт и уехал на службу в зоне СВО, был там рядовым. Погиб же 27 ноября того же года.
Еще один боец это Евгений Рыбьяков, он родился в 1981 году в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района, окончил Усть-Ишимскую среднюю школу. Во время срочной службы в армии участвовал в боевых действиях в Чечне в звании сержанта, командовал танковым экипажем. До ухода на службу по мобилизации в 2022 году (было это уже в первые ее дни) работал разнорабочим. Службу Евгений проходил в звании сержанта, был стрелком мотострелкового взвода. Погиб 19 января этого года.
Администрация района выразила искреннюю поддержку и глубокие соболезнования родственникам погибших.
