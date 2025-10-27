До конца года в Иркутской области планируется построить шесть ФАПов

До конца года в Иркутской области планируется построить шесть фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебных лаборатории. Также хотят возвести патологоанатомическое отделение в Усть-Уде. ФАПы разместят в селах Бутково, Харбатово, Карлук, деревне Аляты (Аларский район), деревне Заславская и поселке Мамырь (Братский район). В то же время, врачебные амбулатории откроются в поселке Малая Топка (Иркутский округ), поселке Кирова (Иркутск) и деревне Олха.