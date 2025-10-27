Ричмонд
До конца года в Иркутской области планируется построить шесть ФАПов

Их открытие намечено на конец 2025 — начало 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До конца года в Иркутской области планируется построить шесть фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебных лаборатории. Также хотят возвести патологоанатомическое отделение в Усть-Уде. ФАПы разместят в селах Бутково, Харбатово, Карлук, деревне Аляты (Аларский район), деревне Заславская и поселке Мамырь (Братский район). В то же время, врачебные амбулатории откроются в поселке Малая Топка (Иркутский округ), поселке Кирова (Иркутск) и деревне Олха.

— Возведение новых объектов здравоохранения улучшит обслуживание тысяч пациентов сельских территорий, обеспечив их необходимыми диагностическими и лечебными услугами в шаговой доступности, — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Все модульные медицинские учреждения будут построены к концу текущего года. Их открытие ожидается в конце 2025 — начале 2026 года, после получения документов.

Строительство финансируется в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»). Общая сумма инвестиций — 205 миллионов рублей, из которых 120 миллионов из бюджета региона и 85 миллионов из федеральной казны.