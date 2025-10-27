Новая глава: бережливое производство теперь внедряют в социальной сфере

Другое новшество — переход на полностью цифровой учет данных об отказах читателям в выдаче изданий. Библиотекарям важно фиксировать такие сведения по многим причинам. Например, чтобы знать, каких книг совсем нет в фонде или какие нужно продублировать из-за популярности. А еще так отслеживают, какие тома истрепались и требуют замены. Раньше эту информацию в 35% случаев записывали от руки. Это медленнее, чем печатать, к тому же иногда данные терялись. Теперь эти проблемы решены.