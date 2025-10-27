Ричмонд
Новая глава: бережливое производство теперь внедряют в социальной сфере

Бесплатно сделать услуги доступнее и качественнее, не увеличивая нагрузку на персонал, могут больше организаций.

Бесплатно сделать услуги доступнее и качественнее, не увеличивая нагрузку на персонал, могут больше организаций. С января 2025 года по нацпроекту «‎Эффективная и конкурентная экономика» получить господдержку могут не только обрабатывающие производства, аграрии, компании, связанные со строительством, транспортом, торговлей и туризмом, но и организации социального блока: представители здравоохранения, сферы соцобслуживания, образования, культуры, спорта.

Рассказываем о тех, кто уже воспользовался новой возможностью.

Советы по управлению временем для спортсменов.

Улучшить работу участникам федпроекта «‎Производительность труда»‎ помогают специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК). Первым спортивным комплексом в стране, в котором они наладили полезные процессы, стала «‎Ладога Арена» в городе Колотуши Ленинградской области.

Центр объединяет каток и тренажерный зал. Эксперты разработали стандарты составления графика занятий на хоккейной площадке, для посетителей ввели онлайн-запись на тренировки. Гостям прорекламировали все возможности, которые предлагает комплекс. В результате загрузка зала выросла более чем втрое, а каток стал реже простаивать. Благодаря грамотному подходу к расписанию нашлись дополнительные ‎окна, во время которых можно проводить занятия или массовые мероприятия.

«Определение точек роста основывалось на анкетировании посетителей спорткомплекса, — рассказывает директор спортцентра Андрей Сергеев. — Например, мы выявили причину низкой загруженности тренажерного зала — незнание клиентов о данной услуге, несмотря на недавний ремонт и поставку современного оборудования».‎

Благодаря внедрению принципов бережливого производства к сентябрю удовлетворенность посетителей выросла до 94%.

«‎‎Положительные результаты еще раз подтверждают важность этой работы. Лучшие практики мы передаем другим регионам страны», — делится председатель Комитета по труду Ленинградской области Юлия Косарева.

Всего две минуты на заполнение документов.

В центре социальной помощи семье и детям «Милосердие» в Обнинске с марта применяют 12 новых шаблонов для электронных документов.

«Совместная работа с ФЦК позволила нам взглянуть на процессы со стороны, — вспоминает директор центра Ирина Халютина. — Используя инструменты бережливого производства, мы увидели слабые места в процессах оформления гражданами документов для получения социальной поддержки».

Специалисты ФЦК помогли составить списки наборов услуг и их поставщиков, которые часто встречаются в бумагах. Их внесли в программное обеспечение (ПО). Теперь эти сведения, а также Ф. И. О. и контакты обратившегося автоматически добавляются в форму. Это позволило сократить время на заполнение комплектов документов с 14 до всего 2 минут.

Помимо этого, в центре стандартизировали процессы и составили чек-листы, чтобы сотрудникам было удобнее следовать новым схемам. Благодаря нововведениям удовлетворенность людей, приходящих в «‎Милосердие» за помощью, выросла.‎

«Ценным результатом проекта являются не только достигнутые показатели, но и знания, которые получили сотрудники, — уверен консультант ФЦК Сергей Соколов. — В каждой рутинной операции скрываются возможности для улучшений. И важно задавать правильные вопросы, чтобы находить эффективные подходы, избавляющие от нескольких проблем одновременно».

Отметим, что проект в Обнинске был пробным. Методика, которую протестировали эксперты ФЦК, ляжет в основу так называемого коробочного решения. Ориентируясь на него как на шаблон, другие социальные организации по всей стране смогут повышать эффективность работы.

Порядок в книгохранилище и записях.

Центр детского чтения «Синяя птица» из Башкирии тоже один из пионеров федпроекта среди социальных учреждений. Вместе со специалистами ФЦК сотрудники библиотеки из Белорецка весной проанализировали все процессы — от алгоритмов, по которым выявляли популярные книги, до возврата их в фонд.

Одним из важных изменений стала реорганизация рабочего пространства в отделе комплектования. Из-за нехватки места раньше книги хранили хаотично. На поиск, перекладывание, размещение уходило до 60 часов в год. Перепланировка позволила выделить зоны для каждого этапа работы с изданиями. Все процессы ускорились в 2,5 раза, и трудиться в помещении теперь гораздо комфортнее.

Другое новшество — переход на полностью цифровой учет данных об отказах читателям в выдаче изданий. Библиотекарям важно фиксировать такие сведения по многим причинам. Например, чтобы знать, каких книг совсем нет в фонде или какие нужно продублировать из-за популярности. А еще так отслеживают, какие тома истрепались и требуют замены. Раньше эту информацию в 35% случаев записывали от руки. Это медленнее, чем печатать, к тому же иногда данные терялись. Теперь эти проблемы решены.

Также в библиотеке создали Совет по формированию фонда, разработали необходимые регламенты, наладили сотрудничество с образовательными учреждениями.

Опыт Белорецкой библиотеки тоже стал основой ‎коробочного решения и пополнил электронную базу знаний‎, создаваемую по федпроекту.‎ Теперь находками, которые помогают улучшить производительность труда, могут воспользоваться и другие российские учреждения. Например, цифровой учет отказов в выдаче издания уже используют в других 45 филиалах Централизованной библиотечной системы, в которую входит «‎Синяя птица».‎

По словам ‎руководителя отраслевого центра компетенций Минкультуры России Вероники Алексеевой, внедрение коробочных решений позволит расширить перечень услуг в сфере культуры. А это, в свою очередь, позитивно скажется и на посещаемости библиотек, музеев, театров, и на удовлетворенности людей после визитов.

Ускоренная диагностика.

Краснодарская поликлиника № 7 к концу лета благодаря сотрудничеству с ФЦК втрое сократила время, которое пациенты тратят на обследование. Теперь, чтобы сделать эндоскопию и полный диспансерный осмотр, хватает одного дня.

Этого удалось добиться, уменьшив перерывы для гигиенической обработки оборудования. Раньше они занимали в общей сложности 56 минут, а теперь сократились до получаса. В результате за смену врачи успевают принять уже не 8 пациентов, а 15.

Также в поликлинике внедрили современную систему для приема и анализа входящих заявлений и форм. Сейчас подать обращение можно в том числе через «‎Госуслуги»‎.

«‎Когда мы говорим об эффективности в медицине, речь идет не о сокращении расходов, а об увеличении ценности — доступности, качества и безопасности медицинской помощи, — подчеркивает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. — Главная ценность для пациента — это его время и спокойствие. Подобные проекты меняют саму суть взаимодействия человека и системы здравоохранения. Это яркий пример того, как можно превратить утомительную процедуру в понятный и быстрый процесс»‎.

По словам главного врача поликлиники Екатерины Устиновой, для нее и ее коллег участие в федеральном проекте только начало большого пути.

«‎Мы намерены и дальше развивать эти подходы, а все успешные практики рекомендуем тиражировать в другие медицинские организации края, чтобы улучшения почувствовали как можно больше пациентов», — делится глава учреждения.

В конце лета в поликлинике запустили еще два проекта. Первый направлен на профилактику профессионального выгорания у врачей. Второй — на увеличение охвата диспансерным наблюдением трудоспособных взрослых с гипертонией.‎

Как последовать примеру.

Стать участником федпроекта могут учреждения из 85 регионов. Первый шаг для этого — подать заявку на платформе производительность.рф. Или посетить форум «Производительность 360». Он пройдет 6−7 ноября на ВДНХ в павильоне № 57 «Россия — Моя история» при поддержке Минэкономразвития РФ и ФЦК. В программе — более 20 панельных сессий, мастер-классов и деловых игр.

А компаниям, которые заинтересованы в цифровизации производства, также поможет портал эффективность.рф. Через него участники федпроекта получают бесплатную комплексную поддержку на всем пути — от диагностики IT-ландшафта предприятия до внедрения конкретного ПО.

Как ожидается, всего до 2030 года федпроект «‎Производительность труда»‎ охватит более 129 тыс. организаций из различных отраслей экономики.

Среди приоритетов нацпроекта «‎Эффективная и конкурентная экономика» также развитие финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, повышение инвестиционной активности.