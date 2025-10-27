В Новосибирской области стартовал отбор на конкурс наставнических практик

В конкурсе, который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», могут участвовать как предприятия — участники проекта, так и организации, внедряющие практики наставничества в своей повседневной работе. Для участников федпроекта предусмотрено три номинации: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи» и «Профессиональная переподготовка участников специальной военной операции».