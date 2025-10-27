В Новосибирской области стартовал отбор на конкурс наставнических практик

Предприятия Новосибирской области смогут принять участие в конкурсе по отбору лучших практик наставничества федерального проекта «Производительность труда». Прием заявок стартовал 24 октября, сообщили в региональном центре компетенций.
В конкурсе, который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», могут участвовать как предприятия — участники проекта, так и организации, внедряющие практики наставничества в своей повседневной работе. Для участников федпроекта предусмотрено три номинации: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи» и «Профессиональная переподготовка участников специальной военной операции».
Среди предприятий и организаций, не являющихся участниками проекта, конкурс проводится по следующим специальным номинациям: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда», «Наставничество в индустрии гостеприимства».
«Наставничество — это не просто передача опыта, это мощный рычаг роста производительности. Благодаря конкурсу мы хотим выявить те компании, где наставничество стало реальной практикой, а не формальностью. Где молодые специалисты получают поддержку, перенимают опыт старших коллег, и благодаря этому производственные процессы становятся эффективнее», — отметила руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области Полина Коленченко.
Заявки принимаются по 21 ноября 2025 года (включительно) на электронный адрес mineconom@nso.ru и на бумажном носителе по адресу: Новосибирск, Красный проспект, д. 18, каб. 111. Телефоны для справок: (383) 238−67−52, (383) 238−65−55. Подробная информация о конкурсе и шаблон заявки размещены на портале Министерства экономического развития Новосибирской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.