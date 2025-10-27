Ричмонд
Глава Воронежа опубликовал фото ночного города

Мэр столицы Черноземья Сергей Петрин показал красоту города в ночное время.

10

Он напомнил, что главная магистраль — проспект Революции — ранее называлась «Большой Дворянской улицей» и ей уже 250 лет.

— Здесь сосредоточено большинство знаковых объектов культурного наследия: памятники Ивану Никитину, Андрею Платонову, Петру I, Митрофану Пятницкому. На проспекте находятся и другие достопримечательности, например, Воронежский кукольный театр «Шут» имени Валерия Вольховского, который в этом году отметил свой вековой юбилей, — отметил Сергей Андреевич.

Градоначальник попросил воронежцев подсказать, на каких улицах они недовольны освещением, при этом показал вечерний город своими глазами.