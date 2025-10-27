Глава Воронежа опубликовал фото ночного города

— Здесь сосредоточено большинство знаковых объектов культурного наследия: памятники Ивану Никитину, Андрею Платонову, Петру I, Митрофану Пятницкому. На проспекте находятся и другие достопримечательности, например, Воронежский кукольный театр «Шут» имени Валерия Вольховского, который в этом году отметил свой вековой юбилей, — отметил Сергей Андреевич.