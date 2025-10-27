Врач назвала продукты с наибольшим содержанием йода

Морская капуста, наряду с черносливом и клюквой, выделяется высоким уровнем йода среди морепродуктов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Зарема Тен.
— Проблема йододефицита решается довольно просто: нужно пересмотреть свой рацион. Самый доступный способ восполнить запасы йода в организме — использовать йодированную соль, — пояснила специалист.
Среди продуктов, богатых йодом, лидируют морепродукты: морская капуста, треска, тунец, креветки и мидии. Чтобы сохранить йод, нужно добавлять ее в пищу после приготовления, потому что высокая температура разрушает этот элемент. Молочные продукты и яйца также могут содержать йод. Клюква и чернослив — еще одни источники этого важного микроэлемента.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Приангарье у 14 человек диагностировали грипп.