Врач назвала продукты с наибольшим содержанием йода

Среди продуктов, богатых йодом, лидируют морепродукты: морская капуста, треска, тунец, креветки и мидии. Чтобы сохранить йод, нужно добавлять ее в пищу после приготовления, потому что высокая температура разрушает этот элемент. Молочные продукты и яйца также могут содержать йод. Клюква и чернослив — еще одни источники этого важного микроэлемента.