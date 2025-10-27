31,9 тыс. пассажиров перевезли речными рейсами в Ростовской области в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области выполнили 1810 рейсов на речных судах с подводными крыльями. Всего в этом сезоне перевезли 31,9 тысячи пассажиров. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.