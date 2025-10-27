31,9 тыс. пассажиров перевезли речными рейсами в Ростовской области в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области выполнили 1810 рейсов на речных судах с подводными крыльями. Всего в этом сезоне перевезли 31,9 тысячи пассажиров. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.
— В навигацию 2026 года будет запущен скоростной маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог, и в последующем — в города соседних регионов, — написал в своем телеграм-канале Андрей Яцкин.
Сенатор добавил, что организацию водного пассажирского сообщения между городами Приазовья проверили по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Напомним, компания СПК «Дон», которая занимается речными перевозками в Ростовской области, сейчас использует суда «Валдай 45Р-18» и «Метеор-120Р». Добавим, накануне «Метеор» совершил первый рейс в станицу Романовскую.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.