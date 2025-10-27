В Самарской области изменится расписание электричек с 31 октября по 5 ноября

В указанные дни отменят вечерний рейс поезда № 7145 «Самара (отправление в 18:30) — Сызрань (прибытие в 20:10)». Кроме того, будут назначены несколько дополнительных рейсов до городов региона. Все подробности расписания указаны на официальном сайте компании. Пассажирам стоит заранее продумывать свой маршрут.