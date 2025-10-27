В Самарской области изменится расписание электричек с 31 октября по 5 ноября

В Самарской области в преддверии Дня народного единства временно скорректируют движение пригородных поездов. Подробности рассказали в СППК.
— 31 октября и 1 ноября движение будет организовано по рабочим дням четверга и пятницы. 2, 3 и 4 ноября — расписание составят в рамках выходных дней. 5 ноября — по рабочему дню, — отметили в сообщении.
В указанные дни отменят вечерний рейс поезда № 7145 «Самара (отправление в 18:30) — Сызрань (прибытие в 20:10)». Кроме того, будут назначены несколько дополнительных рейсов до городов региона. Все подробности расписания указаны на официальном сайте компании. Пассажирам стоит заранее продумывать свой маршрут.