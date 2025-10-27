Дожди с грозами и туман: какой будет погода в Казахстане 28 октября

В области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, северо-востоке, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.