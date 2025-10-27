Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди с грозами и туман: какой будет погода в Казахстане 28 октября

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 765 мм рт. ст. +12°

Согласно прогнозу, на западе, востоке, в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются осадки. На севере, северо-западе, в центре сохранится погода без осадков.

По республике в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-востоке — гроза, на западе, юге, востоке страны — усиление ветра.

В области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, северо-востоке, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.