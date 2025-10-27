Два участка дороги Тайшет — Чуна — Братск в Приангарье обновят в этом году

Два участка автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск протяженностью 13 километров обновят в Иркутской области до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы находятся на завершающем этапе, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
В Братском районе на участке с 215-го по 220-й километр выполняют капитальный ремонт, который начали в прошлом году. Специалисты провели водоотведение, уложив две водопропускные трубы, обустройство кюветов и укрепление обочин. Для остановки автобусов оборудовали два заездных кармана. На отрезке уложили асфальтобетонное покрытие, в настоящий момент идут работы в границах поселка Турма. Там ведут обустройство тротуаров, затем установят остановочные павильоны, сделают освещение.
В Чунском районе на участке с 93-го по 101-й километр также завершается ремонт. На дороге восстановили водопропускные трубы, уложили асфальтобетонное покрытие. Вскоре установят ограждение и дорожные знаки. Помимо этого, в нормативное состояние приводят еще три участка автодороги. Работы на них переходящие, их завершат в следующем году.
«Работы на данной автодороге являются самыми масштабными в регионе. Их ведут на пяти участках общей протяженностью 47 километров и четырех мостах. Два участка введут в эксплуатацию в этом году, остальные объекты — в 2026 году», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Автодорога Тайшет — Чуна — Братск входит в опорную сеть России. Она позволяет добраться со стороны города Тайшета и западных регионов в Братск, минуя Тулун, что значительно сокращает время в пути. Ежегодно этапами проводятся работы по восстановлению отдельных участков трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.