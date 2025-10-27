Два участка дороги Тайшет — Чуна — Братск в Приангарье обновят в этом году

В Братском районе на участке с 215-го по 220-й километр выполняют капитальный ремонт, который начали в прошлом году. Специалисты провели водоотведение, уложив две водопропускные трубы, обустройство кюветов и укрепление обочин. Для остановки автобусов оборудовали два заездных кармана. На отрезке уложили асфальтобетонное покрытие, в настоящий момент идут работы в границах поселка Турма. Там ведут обустройство тротуаров, затем установят остановочные павильоны, сделают освещение.