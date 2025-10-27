Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани стартовала стажировка для госслужащих из Крыма

Делегация изучает опыт Татарстана в управлении, цифровизации и городском хозяйстве.

Источник: Комсомольская правда

В Казани начала работу двухдневная стажировочная программа для государственных служащих из Крыма. Участники делегации ознакомятся с практиками Татарстана в сфере государственного и муниципального управления, включая проекты образования, молодежной политики, цифровизации и городского хозяйства.

Как отметил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, в республике ежегодно более 6 тысяч чиновников повышают квалификацию в Высшей школе государственного управления КФУ. Заместитель председателя Совета министров Крыма Альберт Куршутов выразил заинтересованность в перенятии успешного опыта Татарстана для реализации совместных проектов.