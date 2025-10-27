Делегация Кузбасса приняла участие в конференции «Школа тренеров»

Участие в работе VIII ежегодной школы тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй», развивающей компетенции в области бережливого производства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», приняла делегация из Кемеровской области — Кузбасса. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
В состав делегации вошли эксперты регионального центра компетенций, а также сотрудники компаний «Сдс-Строй», «Сибирской инжиниринговой торговой компании», «Энергия Холдинг», «КузбассЭнергоПромМаш», завода «Горэкс-Светотехника», получившие статус тренеров по инструментам бережливого производства. Они посетили мастер-классы по бережливым технологиям, развитию тренерских и методических навыков, сессии по обмену опытом с коллегами.
За время участия Кузбасса в федпроекте «Производительность труда» в регионе подготовлено более 100 инструкторов по бережливому производству, которые обучают сотрудников предприятий оптимизации процессов. Оставить заявку на участие в проекте можно на ИТ-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.