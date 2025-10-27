Делегация Кузбасса приняла участие в конференции «Школа тренеров»

За время участия Кузбасса в федпроекте «Производительность труда» в регионе подготовлено более 100 инструкторов по бережливому производству, которые обучают сотрудников предприятий оптимизации процессов. Оставить заявку на участие в проекте можно на ИТ-платформе производительность.рф.