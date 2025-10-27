Восстановление башни Врангеля натолкнулось на санкции

В башне Врангеля, которая принадлежит Музею янтаря, не ведётся никаких ремонтных и восстановительных работ. О причинах директор учреждения Константин Петунин рассказал в эфире видеопроекта «Дом Советов».
По словам руководителя музея, его часто спрашивают о судьбе башни Врангеля. «На данном этапе ни одна калининградская подрядная организация не может выйти на работу с этим объектом, потому что требуются определённые документы, — объяснил Константин Петунин. — Например, акт ввода в эксплуатацию, подписанный службой охраны памятников, подтверждённые документы о выполнении госзаказов как минимум на треть от суммы этого контракта. Плюс ко всему, определённые ошибки были допущены в проектно-сметной документации, которая была сделана ещё в 2021—2022 годах, где неверно указан объём реставрационных работ. Сейчас мы занимаемся пересчётом этой проектно-сметной документации».
Ещё одна причина остановки работ — влияние международных санкций, которые наложили на Россию. «Оборудование, указанное в ней [документации], сейчас просто недоступно, — подчеркнул директор Музея янтаря. — Например, швейцарские подъёмники для маломобильных групп населения. В 2021 году они были доступны. Понятно, что сейчас мы можем рассчитывать на отечественные, белорусские, китайские, но никак не швейцарские лифты. После изменения проектно-сметной документации будем говорить с коллегами из правительства о дополнительном финансировании. И надеюсь, что в следующем году мы сдвинем эту тему с мёртвой точки».