Восстановление башни Врангеля натолкнулось на санкции

Ещё одна причина остановки работ — влияние международных санкций, которые наложили на Россию. «Оборудование, указанное в ней [документации], сейчас просто недоступно, — подчеркнул директор Музея янтаря. — Например, швейцарские подъёмники для маломобильных групп населения. В 2021 году они были доступны. Понятно, что сейчас мы можем рассчитывать на отечественные, белорусские, китайские, но никак не швейцарские лифты. После изменения проектно-сметной документации будем говорить с коллегами из правительства о дополнительном финансировании. И надеюсь, что в следующем году мы сдвинем эту тему с мёртвой точки».