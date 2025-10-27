В Ялте начался отопительный сезон 27 октября

В понедельник, 27 октября, в Ялте начался отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отопление запускают поэтапно. Первыми тепло получат поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты. Далее отопление появится в жилых домах. Затем тепло появится в нежилых помещениях и промышленных предприятиях.
«В связи с технологическими особенностями систем централизованного отопления для установления стабильного гидравлического режима может потребоваться до 10 суток», — говорится в сообщении.