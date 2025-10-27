Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что существует три вида дополнительной работы. Речь идет про совмещение должностей служащих (профессий рабочих) — работы по другой вакантной профессии или должности. К примеру, каменщику поручают обязанности облицовщика.
Во втором случае речь идет про расширение зон обслуживания (увеличение объема работы), то есть работы по такой же вакантной должности или профессии. Например, бухгалтеру увеличивают объем работы (ведение другого бухгалтерского участка).
Третий случай — исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, то есть работа как по другой, так и по такой же должности или профессии. Указанный вид дополнительной работы возможен, когда работник находится в трудовом отпуске.
В Минтруда уточнили, что все виды дополнительной работы выполняются наряду с работой, которая определена договором (должностной/рабочей инструкцией). Еще одно условие — обязательно устанавливается доплата.
В ведомстве пояснили, что размер доплаты устанавливается со стороны нанимателя по соглашению с сотрудником. Вместе с тем для работников бюджетных организаций размер доплаты определен постановлением белорусского правительства.
В пресс-службе обратили внимание, что белорусы могут в любой момент отказаться от дополнительной работы, а наниматель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, письменно предупредив об этом другую сторону.