В Казбековском районе Дагестана завершают благоустройство двух территорий

Работы по благоустройству двух общественных пространств вышли на финальную стадию в Казбековском районе Республики Дагестан. Новые пространства появятся в селах Инчха и Ленинаул, сообщили в районной администрации.
В населенном пункте Инчха подрядная организация обустроила сквер по улице Саида-Афанди. Объект завершен и готовится к сдаче, там планируется также провести озеленение, высадить цветы и деревья. В селе Ленинаул подходит к концу благоустройство парковой зоны по улице Нурадилова. На данном объекте работы выполнены на 70%. Оба общественных пространства откроют для посетителей в этом году.
Новые территории станут важными точками притяжения для местных жителей и внесут значительный вклад в создание комфортной среды в Казбековском районе, отметили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.