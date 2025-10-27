В Казбековском районе Дагестана завершают благоустройство двух территорий

В населенном пункте Инчха подрядная организация обустроила сквер по улице Саида-Афанди. Объект завершен и готовится к сдаче, там планируется также провести озеленение, высадить цветы и деревья. В селе Ленинаул подходит к концу благоустройство парковой зоны по улице Нурадилова. На данном объекте работы выполнены на 70%. Оба общественных пространства откроют для посетителей в этом году.