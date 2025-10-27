Один из автобусов в Калининградской области с ноября меняет номер

В Калининградской области с 1 ноября номер автобуса № 620Э «Калининград — Правдинск через посёлок Солдатово» сменят на новый — 620А. Об этом сообщает мининфраструктуры в понедельник, 27 октября.
Раньше транспорт несколько раз в неделю отправлялся из Калининграда в Правдинск и следовал через посёлки Домново, Солдатово, Климовка, Малиновка, Ермаково и другие, а обратно — другой дорогой. После обращений жителей округа график было решено скорректировать:
- с 1 ноября автобус начнёт курсировать ежедневно и будет проходить одним и тем же маршрутом через перечисленные населённые пункты;
- отправление автобуса из Калининграда остается прежним, отправление из Правдинска — в 07:00, 10:50 и 17:35.