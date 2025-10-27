Более 138 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку в Серпухове

Свыше 138 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку после капремонта моста в подмосковном Серпухове. Мероприятие направлено на сохранение популяции рыб в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Восстановление водной экосистемы проводило учреждение «Центравтомагистраль» совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. В водоем выпускали молодь средним весом 2,5 грамма. Ее доставили в контейнерах с кислородом, а выпускали в воду с помощью специального рукава.
Экологическое сопровождение помогло снизить влияние дорожных работ на биоресурсы одной из крупных рек центральной части России. В минтрансе региона напомнили, что ремонт моста ведется с 2023 года. Объект не соответствовал требованиям и был демонтирован. На его месте фактически возвели новое сооружение с тремя полосами движения вместо двух. Сейчас рабочие укладывают на мосту асфальт. Открыть движение планируют до конца 2025 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.