Более 138 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку в Серпухове

Экологическое сопровождение помогло снизить влияние дорожных работ на биоресурсы одной из крупных рек центральной части России. В минтрансе региона напомнили, что ремонт моста ведется с 2023 года. Объект не соответствовал требованиям и был демонтирован. На его месте фактически возвели новое сооружение с тремя полосами движения вместо двух. Сейчас рабочие укладывают на мосту асфальт. Открыть движение планируют до конца 2025 года.